المُلا: ُ اتفاقية استيراد «النِفط الخام» مِن العراق

قال المهندس طارق الملا وزير البترول والثروة المعدنية، إن مصر بصدد تجديد اتفاقية استيراد النفط الخام من العراق بواقع مليون برميل شهريا، وهي نفس الكميات المتفق عليها خلال العام الماضي.

والهدف تدبير الإمدادات اللازمة للاستهلاك المحلي، جاء ذلك خلال مؤتمر صحفي تم الإعلان عن تفاصيل مؤتمر ومعرض مصر الدولى للبترول “ايجبس 2019”.

وكانت الهيئة المصرية العامة للبترول وقعت اتفاقية مع شركة تسويق النفط العراقية “سومو” عام 2017 لاستيراد 12 مليون برميل من خام البصرة لتكريرها بالمعامل المصرية.

وقد أعلن الملا أن فعاليات النسخة الثالثة من مؤتمر ومعرض مصر الدولي للبترول “إيجبس 2019″، ستنطلق في الفترة من 11 إلى 13 فبراير الجاري، تحت رعاية الرئيس عبد الفتاح السيسي، بمركز مصر للمؤتمرات والمعارض الدولية بالقاهرة الجديدة، مضيفاً أن عقد المؤتمر للعام الثالث على التوالي يعد إنجازا هاما، مؤكدا أن القيادة السياسية تدعم قطاع البترول، وهو ما أسهم بشكل كبير في نجاح المؤتمر، وعقده سنويا بدلا من انعقاده كل عامين كما كان مخططا.

ولفت إلى أن “إيجبس” يعد منصة هامة لعرض الإنجازات وفرص الاستثمار في قطاع البترول المصري، حيث تناقش جلساته ملامح المستقبل في القطاع وتستعرض رؤى جديدة بكافة مراحل التنقيب والإنتاج والتكرير والتوزيع والشحن والتسويق.

يُذكر أن الحكومة المصرية وقعت عقد مع شركة سومو العراقية خلال عام 2017، لتوريد 12 مليون برميل من خام البصرة للسوق المحلية، على مدار عام، وبتسهيلات فى السداد مدتها 3 شهور.

