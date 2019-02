أعلنت الوكالة الهولندية للاستثمارات الخارجية في بيان، انتقال 42 شركة من بريطانيا إلى هولندا بسبب حالة الغموض بشأن بريكست.

وأوضحت أن هذا الانتقال يعني توفير نحو 2000 وظيفة و291 مليون يورو من الاستثمارات، ومعظم الشركات بريطانية، إلا أن بعضها من آسيا والولايات المتحدة.

ورحبت الحكومة الهولندية بهذه الأرقام، وقال وزير الاقتصاد إيريك ويبيس أنه “بسبب حالة الغموض الدولية المتزايدة بشأن بريكست، وتغير سياسات التجارة العالمية، تزداد أهمية مناخ الأعمال الجيد في هولندا لنا جميعاً”.

ومن بين الشركات بنك الاستثمار الياباني “نورينتشوكين”، وشركة الإعلام “تي في تي”، وشركات الخدمات المالية “ماركيتاكسيس” و”ازيمو”، وشركة التأمين البحري “يو كايبي أند أي”، بحسب الوكالة.

وأضافت الوكالة، أن بعض الشركات تدرس نقل عدد من عملياتها إلى مناطق أخرى في الاتحاد الأوروبي، من بينها ألمانيا وفرنسا وأيرلندا.

وإضافة إلى انتقال الشركات، فقد أعلنت “وكالة الأدوية الأوروبية” التابعة للاتحاد الأوروبي، أنها ستنتقل من لندن إلى أمستردام، لأنه لا يمكنها البقاء قانونياً في بلد غير عضو في الاتحاد.

The post أكثر من “40” شركة تنتقل من بريطانيا إلى هولندا بِسبب «بريكست» appeared first on عين ليبيا | آخر أخبار ليبيا.

يمكنك ايضا قراءة الخبر في المصدر من موقع عين ليبيا