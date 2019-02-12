اقتصاد

أسعار صرف العملات الأجنبية مقابل الدينار الليبي في السوق الموازي اليوم الثلاثاء 12 فبراير 2019

تم النشر منذُ يومين
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مصدر الخبر / ايوان ليبيا
ايوان ليبيا
مصدر الخبر / ايوان ليبيا

ايوان ليبيا :

سجلت أسعار صرف العملات الأجنبية والعربية مقابل الدينار الليبي في تعاملات السوق الموازي اليوم الثلاثاء 12 فبراير 2019، خلال اخر تحديث للاسعار القيم الآتية:

اسعار العملات بليبيا في السوق الموازي
العملة سعر البيع سعر الشراء
الدولار الامريكي 4.360 دينار 4.350 دينار
اليورو 4.92 دينار 4.84 دينار
الجنية الاسترليني 5.45 دينار 5.37 دينار
الليرة التركية 0.820 دينار 0.740 دينار
الدينار التونسي 1.40 دينار 1.32 دينار
الجنية المصري 0.230 دينار 0.222 دينار
الدولار الكندي 3.260 دينار 3.180 دينار
الدينار الاردني 6.00 دينار 5.92 دينار

يرجى ملاحظة ان الأسعار تختلف من مكان لآخر و من وقت لآخر.

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ايوان ليبيا

ايوان ليبيا

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