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أسعار صرف العملات الأجنبية مقابل الدينار الليبي في السوق الموازي اليوم الثلاثاء

تم النشر منذُ يوم واحد
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مصدر الخبر / صحيفة المتوسط الليبية
صحيفة المتوسط الليبية
مصدر الخبر / صحيفة المتوسط الليبية

المتوسط:

سجلت أسعار صرف العملات الأجنبية مقابل الدينار الليبي في السوق الموازي، اليوم الثلاثاء الموافق 12 فبراير لعام 2019 القيم الآتية:

أسعار العملات في ليبيا بالسوق الموازي 
العملة سعر البيع سعر الشراء
الدولار الامريكي 4.360 دينار 4.350 دينار
اليورو 4.92 دينار 4.84 دينار
الجنية الاسترليني 5.45 دينار 5.37 دينار
الليرة التركية 0.820 دينار 0.740 دينار
الدينار التونسي 1.40 دينار 1.32 دينار
الجنية المصري 0.230 دينار 0.222 دينار
الدولار الكندي 3.260 دينار 3.180 دينار
الدينار الاردني 6.00 دينار 5.92 دينار

 

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صحيفة المتوسط الليبية

صحيفة المتوسط الليبية

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