الحرس البلدي مصراتة يُتلف كمية كبيرة من المواد الغذائية صادرها قبل أشهر

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أتلف جهاز الحرس البلدي مصراتة كميات

كبيرة من المواد الغذائية صادرها وضبطها قبل أشهر.

وقال آمر الدوريات مساعد ضابط أول

“محمد عبدالله مصباح” لـ الرائد الثلاثاء، إن الكميات متمثلة في 12417

كرتونة بها مشروبات وعصائر وحلوى ولبان ومصاص وجبنة مثلثات وحلاوة طينية وزيتون

مصري المنشأ، إضافةً إلى 500 كرتونة من معجون الطماطم صيني المنشأ، و5000 كرتونة

بها كيك تونسي المنشأ، و1015 كرتونة بها مشروب إماراتي المنشأ وفول مدمس، و95

كرتونة بها مشروب كولا ومربى ليبية المنشأ.

ونوه “مصباح” إلى أن الكميات

المتلفة صودرت وضبطت؛ لوجود ألوان محظورة بها، وانتهاء صلاحية بعضها، مضيفاً أنها

ضُبطت وصودرت خلال حملات قام بها جهازهم بالتعاون مع مركز الرقابة على الأغذية

والأدوية وجهاز الأمن المركزي، شملت المحال التجارية بمصراتة ومنفذيها الشرقي

والغربي

يشار إلى فرع جهاز الحرس البلدي

بمصراتة كان قد أتلف الخميس 2600 صندوق من

الدجاج تركي المنشأ؛ لسوء تخزينه.

يمكنك ايضا قراءة الخبر في المصدر من شبكة الرائد الاعلامية