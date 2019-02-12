انخفاض ملحوظ لليورو والاسترليني امام الدينار بالسوق الموازية

تباينت اسعار العملات الأجنبية مابين انخفاض وارتفاع في مستهل تعاملات السوق الموازية أمام الدينار الليبي اليوم الثلاثاء وفقاً لمتداولون بالسوق.

وسجل الدولار الامريكي أمام الدينار استقراره في تعاملات الثلاثاء وبلغ سعره 4.360 دينار ليبي للبيع, و 4.350 دينار للشراء.

ولم يشهد مؤشر سعر الدولار الامريكي تغيير ملحوظ مؤخرا ويتذبذب صعودا وانخفاضا بفارق بسيط بسبب عدم وجود مؤثرات قوية على تعاملات السوق.

وهبطت العملة الاوروبية الموحدة, اليورو, وبلغ سعرها 4.92 دينار ليبي بفارق قرش عن سعر الاغلاق ليوم امس.

بدوره انخفض الجنية الاسترليني امام الدينار اليوم وبلغ سعره 5.45 دينار ليبي ليتراجع بشكل ملحوظ وبفارق 5 قروش.

واستقر كسر الذهب لعيار 18 بالسوق الموازية بشكل طفيف ليبلغ سعره 135.5 دينار.

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