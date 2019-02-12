اقتصاد

حقل الشرارة ينتظر معاودة إنتاجه

تم النشر منذُ يوم واحد
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مصدر الخبر / قناة 218 الليبية
قناة 218 الليبية
مصدر الخبر / قناة 218 الليبية

يعاني حقل الشرارة النفطي الذي يعد واحدا من أكبر الحقول النفطية في ليبيا ويقع بحوض مرزق من تداعيات الانقسام السياسي الممتد منذ العام 2014.

وتعرض الحقل إلى تبعات القتال الذي يندلع بين الحين والآخر في البلاد التي قادت إلى إغلاقه لمرات عديدة منها ما استمرت لعامين ما أسهم في وقف طاقة إنتاجية مهمة تبلغ في الوقت الحالي 315 ألف برميل يوميا أي قرابة 30% من إجمالي الناتج النفطي اليبي يتم ضخها إلى ميناء الزاوية غربي العاصمة طرابلس فيما تبلغ الطاقة الاحتياطية لمنطقة حوض مرزق 5 مليارات برميل.

وعاد الحقل مؤخرا بفضل الجيش الوطني إلى السلطة الشرعية بانتظار موقف حاسم من المؤسسة الوطنية للنفط لرفع القوة القاهرة وإعادة الإنتاج إلى طبيعته من جديد بعد تأمينه الكامل.

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عن مصدر الخبر

قناة 218 الليبية

قناة 218 الليبية

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