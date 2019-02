السعودية تتجه لتخزين منتجاتها النفطية على الأراضي المصرية

كشفت وزارة البترول المصرية اليوم الثلاثاء، أن الشركة العربية لأنابيب البترول “سوميد” وقعت اتفاقين مع شركة النفط السعودية “أرامكو” لتخزين منتجات بترولية في البلاد.

حيث ذكرت الوزارة، أن أحد العقدين يتعلق بتوفير سعات تخزينية لزيت الغاز “السولار” بطاقة 222 ألف متر مكعب في ميناء سيدي كرير المصري المطل على البحر المتوسط بغرض إعادة التصدير.

هذا وتمتلك الهيئة المصرية العامة للبترول نصف شركة “سوميد”، التي تملك وتشغل ميناء سيدي كرير، بينما تمتلك النصف الآخر مجموعة من أربع دول خليجية هي السعودية والكويت والإمارات وقطر.

من جهة أخرى أضافت الوزارة، أن العقد الثاني يتعلق بتوفير سعات تخزينية لزيت الوقود “المازوت” بطاقة 165 ألف متر مكعب في العين السخنة على البحر الأحمر، بغرض إمداد محطات توليد الكهرباء بالسعودية أو إعادة تصديره أو توفير احتياجات السوق المحلية المصرية أو توفير وقود السفن بالمنطقة.

