ملياردير مصري معروف يستعد للاستثمار في فنزويلا ولكن بشرط!!

عبّر الملياردير المصري نجيب ساويرس، عن استعداده للاستثمار في فنزويلا، التي تعيش أزمة سياسية واقتصادية خانقة، لكن بعد رحيل رئيسها نيكولاس مادورو من منصبه.

حيث قال ساويرس:

“مستعد للاستثمار في فنزويلا في أي وقت بعد أن يترك مادورو منصبه”.

وتابع أن الرئيس مادورو استمر في مواجهة الاحتجاجات وانهيار الاقتصاد والعقوبات الأمريكية من خلال قبضة محكمة على الجيش ومن خلال قمع المعارضة.

هذا وقال ساويرس، الذي تبلغ ثروته 5 مليارات دولار إنه سينظر في فرص استثمارية أخرى في أمريكا اللاتينية، مشيراً إلى احتمال استثماره نحو 300 مليون دولار في إيطالياً أيضاً.

يُذكر أن ساويرس يمتلك حصصاً في مناجم للذهب عبر الشركة الكندية “لامانشا للموارد”، والتي كان قد اشتراها مقابل 493 مليون دولار.

