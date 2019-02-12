استعدادات للبدء بصيانة مطار أوباري

عقدت إدارة مطار أوباري المدني اجتماعاً مع عدد من أعيان المنطقة لبحث آخر التجهيزات اللازمة للبدء بتنفيذ أعمال الصيانة وإعادة تشغيل المطار.

وتطرقت نقاشات الاجتماع إلى التحضيرات المسؤول عنها كل طرف لإعادة تشغيل المطار بنجاح، إضافة إلى الترتيبات اللازمة للحد من الخروقات الأمنية بالمطار.

ومن جانبها، أكدت مصلحة المطارات جاهزيتها لتوفير كافة الإمكانات التي من شأنها إعادة العمل داخل مرافق المطار بعد اكتمال الصيانة وإصلاح الخلل الناتج عن التخريب الذي أوقف أجهزة الملاحة إضافة إلى جاهزية أعيان المنطقة إلى تقديم الدعم الكامل لرجال الأمن .

ويُشار إلى أن الجاهزية التامة لتفعيل هذا المرفق الذي تعتمد عليه المنطقة الجنوبية بشكل كبير هي نتاج هذا الاجتماع الذي سيتم تفعيل ماتم الاتفاق عليه على الأرض الواقع لتبقى عودة الطائرات إلى مدارجها مرهونة بالنقاط التي تم الاتفاق عليها.

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