تذبذب ملحوظ بأسعار مواد البناء بسوق زليتن

تنشر لكم 218 قائمة بأسعار مواد البناء في مدينة زليتن لهذا اليوم الثلاثاء، حيث جاءت الأسعار كالتالي:
إسمنت الاتحاد 20 دينارا
إسمنت لبده 19 دينارا
إسمنت العربية 16 دينارا
حديد 12 و14 بـ196 دينارا
حديد 16 بـ 195 دينارا
حديد 8 بـ 310 دنانير
حديد 6 بـ 310 دنانير
الإسمنت الأبيض 20 دينارا للكيس
بومشي 10 بـ 1.32 قرشا
بومشي 15 بـ87 قرشا
بومشي 10 بـ80 قرشا
ياجور بناء 40*20 بـ 1.40 دينارا
ياجور سقف 16 بـ 13.5 دينارا للمتر
ياجور سقف 20 بـ 16.5 دينارا للمتر
سيارة الرملة السايح “لايوجد”
سيارة الرملة زليتن بـ 250 دينارا
سيارة الشرشور بـ380 دينارا
القرينيليا بناء غرفة بـ 50 دينارا
القرينيليا ملعقة غرفة بـ 70 دينارا
سيارة القرينيليا بناء 320 دينارا
سيارة القرينيليا ملعقة 400 دينار
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