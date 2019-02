مع خفض إنتاج السعودية.. أسعار النفط ترتفع في الأسواق العالمية

ارتفعت أسعار النفط اليوم الثلاثاء، بعد أن أعطت السعودية إشارات إلى أنها تعتزم خفض إنتاجها النفطي في مارس المقبل، ويأتي ذلك في وقت بلغ فيه إنتاج الولايات المتحدة من الخام مستويات مرتفعة.

حيث كشفت وكالة “رويترز” أن وزير الطاقة السعودي خالد الفالح أبلغ صحيفة “فايننشال تايمز” بأن المملكة، أكبر منتج في منظمة “أوبك”، تخطط لخفض إنتاجها الشهر القادم إلى 9.8 مليون برميل في اليوم، من 10.2 مليون برميل يومياً، كما أن صادرات السعودية ستنخفض في مارس إلى 6.9 مليون برميل يومياً.

وتشير عملية خفض الYنتاج إلى أن إنتاج السعودية في مارس سيتراجع بنحو 500 ألف برميل يومياً عن مستوى الإنتاج، الذي تعهدت به في اتفاق “أوبك+”، والذي يبلغ 10.311 مليون برميل يومياً.

