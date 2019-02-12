برنت يصعد 2% ليسجل 62.68 دولارا للبرميل

صعدت العقود

الآجلة لخام القياس العالمي برنت، الثلاثاء، 1.17 دولار، أي ما يعادل 1.9% عن يوم

أمس، ليسجل 62.68 دولارا للبرميل صباح هذا اليوم.

وبحسب وكالة

“رويترز”، فقد ارتفعت كذلك العقود الآجلة لخام غرب تكساس الوسيط

الأمريكي 89 سنتا، بزيادة 1.7%، ليصل سعره إلى 53.30 دولارا.

وأوضحت

“رويترز” أن الارتفاع يأتي بدعم من خفض الإنتاج الذي تقوده منظمة

“أوبك”، خاصة أن السعودية أعلنت أنها ستتجاوز هذا الخفض بما يزيد على

نصف مليون برميل يوميا، إضافة إلى تأثير العقوبات الأمريكية على إيران وفنزويلا.

ويشهد خام

برنت الذي تعتبر ليبيا من أكثر بلدان العالم تصديرا له تذبذبا في أسعاره بين

انخفاض وارتفاع؛ لعدم استقرار الوضع السياسي والأمني في عدة دول.

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