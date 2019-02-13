الدولار يهبط من جديد أمام الدينار بالسوق السوداء

استمرت اسعار العملات الأجنبية في تسجيل تراجعها بمستهل تعاملات السوق الموازية أمام الدينار الليبي اليوم الاربعاء وفقاً لمتداولون بالسوق.

وسجل الدولار الامريكي أمام الدينار انخفاضه في تعاملات الاربعاء وبلغ سعره 4.35.75 دينار ليبي للبيع, و 4.350 دينار للشراء.

واستقرت العملة الاوروبية الموحدة, اليورو, وبلغ سعرها 4.92 دينار ليبي بفارق وهو ذات السعر لاغلاق يوم امس.

بدوره شهد الجنية الاسترليني استقراره على انخفاض امام الدينار اليوم وبلغ سعره 5.45 دينار ليبي وهو ذات السعر لاغلاق يوم امس.

واستقر كسر الذهب لعيار 18 بالسوق الموازية بشكل طفيف ليبلغ سعره 135.5 دينار.

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