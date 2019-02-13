شركة الخليج العربي تربط آبارا جديدة بحقل السرير النفطي

بنغازي-العنوان

أعلن رئيس لجنة الإدارة المكلف بشركة الخليج العربي للنفط، أشرف محمد العبار، اليوم الأربعاء، ربط الشركة لثلاثة آبار جديدة على الإنتاج بحقل السرير النفطي وبمعدل إنتاج يومي يقدر بـ 3300 برميل من النفط الخام.

ويأتي ذلك في إطار سعي الشركة لزيادة القدرة الإنتاجية وربط الآبار المحفورة في أسرع وقت للمحافظة على الإنتاج وزيادته.

وأفاد، مدير إدارة هندسة الإنتاج بالشركة، محمد القاضي، أن منسقة هندسة الإنتاج بحقل السرير النفطي قامت يوم قبل يومين بتشغيل بئرين من الآبار، التي استكملت حديثا ووضعها على الإنتاج بمعدل إنتاج يومي مقدراه 2600 برميل بالمجمع (2) بحقل السرير.

وأضاف، أن الشركة، ربطت يوم أمس الثلاثاء كذلك بئرا جديدا بالمجمع رقم 1 بحقل السرير، بقدرة إنتاجية 700 برميل من النفط يوميا.

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