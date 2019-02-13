اقتصاد

الرئاسي يضع ضوابط جديدة لاستيراد السيارات

تم النشر منذُ 9 ساعات
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مصدر الخبر / قناة 218 الليبية
قناة 218 الليبية
مصدر الخبر / قناة 218 الليبية

أصدر المجلس الرئاسي قرارا وضع من خلاله ضوابط استيراد السيارات من بينها عدم السماح بدخول السيارات التي تزيد أعمارها عن 10 سنوات والسماح لكل شخص باستيراد سيارة واحدة كل 3 سنوات.

وأعفى القرار أصحاب الشركات المسجلة بسجل الموردين من شرط عدد الاستيراد خلال سنوات محددة، بينما حدد القرار عمر الشاحنات ورؤوس الجر والمقطورات التي تزيد حمولتها عن 4 أطنان أن لا يتجاوز عمرها 7 سنوات.

ويأتي هذا القرار بعد مرور أكثر من شهر على اجتماع وزير الاقتصاد علي العيساوي مع وزير المالية فرج بومطاري ومدير مصلحة الجمارك طارق الفقي لدراسة إمكانية تحديد عمر السيارات المسموح باستيرادها.

ويرى المتابعون أن تداعيات هذا القرار من شأنها رفع أسعار السيارات في السوق المحلي بعدما انخفضت 35% بالمقارنة مع العام 2016 بعد انخفاض سعر صرف الدولار في السوق السوداء وإجراءات الإصلاحات الاقتصادية.

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قناة 218 الليبية

قناة 218 الليبية

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تعليقات

  • وهل يمنح المواطن تحويل عملة صعبة على سعر الصرف الرسمي وبقيمة السيارة المراد شراؤها ولتكن سيارة مثلا بسعر 10000 يورو هل هذا ممكن ام يستوردها على السوق السوداء اذا نحتاج وزيرا من السوق السوداء لاقرار مثل هذا القرار -اما اذا كان السراج او وزير المالية والاقتصاد رسمي فيجب ان يكون التحويل بالسعر الرسمي — بكبكي يا امبكبكة اشباه الحكام –جاي الخير بعد الجنوب ان شاء الله –قولوا امين

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