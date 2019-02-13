الرئاسي يضع ضوابط جديدة لاستيراد السيارات

أصدر المجلس الرئاسي قرارا وضع من خلاله ضوابط استيراد السيارات من بينها عدم السماح بدخول السيارات التي تزيد أعمارها عن 10 سنوات والسماح لكل شخص باستيراد سيارة واحدة كل 3 سنوات.

وأعفى القرار أصحاب الشركات المسجلة بسجل الموردين من شرط عدد الاستيراد خلال سنوات محددة، بينما حدد القرار عمر الشاحنات ورؤوس الجر والمقطورات التي تزيد حمولتها عن 4 أطنان أن لا يتجاوز عمرها 7 سنوات.

ويأتي هذا القرار بعد مرور أكثر من شهر على اجتماع وزير الاقتصاد علي العيساوي مع وزير المالية فرج بومطاري ومدير مصلحة الجمارك طارق الفقي لدراسة إمكانية تحديد عمر السيارات المسموح باستيرادها.

ويرى المتابعون أن تداعيات هذا القرار من شأنها رفع أسعار السيارات في السوق المحلي بعدما انخفضت 35% بالمقارنة مع العام 2016 بعد انخفاض سعر صرف الدولار في السوق السوداء وإجراءات الإصلاحات الاقتصادية.

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