فبراير.. شهر “حقائق” الفساد الاقتصادي بليبيا

تقرير 218

لم يكن شهر فبراير عاديا في المؤسسات الاقتصادية الليبية بعد أنْ أصدر رئيس مكتب التحقيقات الصديق الصور عددا من أوامر القبض على أشخاص رصد حولهم شبهات فساد كان آخرها القبض على المدير العام لمصرف الصحارى أبي بكر الوداني، الذي قبض عليه يوم الثلاثاء بعد صدور أمر القبض عليه بسبب شبهة اختلاس 100 مليون دينار.

وفي تصريح خاص لـ218 كشف رئيس مكتب التواصل في مصرف الصحارى عصام حمزة خلفية القضية التي قال إنها تعود للعام 2016 في فرع المصرف بمنطقة المايا عبر صكوك مقاصه، قال حمزة نفذها أحد الموظفين الذي استغل حالة عدم استقرار الوضع الأمني في المنطقة وقتها.

سبق ذلك قرار ديوان المحاسبة بإيقاف الوداني عن العمل ورئيس مجلس إدارة الصحارى محمد أبوخضير، بالإضافة لموظف المصرف فرع الماية أيمن صوان و3 موظفين آخرين بسبب الإهمال وتقصيرهم في أداء واجبهم بحسب ماورد في التقرير في انتظار ما ستظهره التحقيقات للشكف على المتورطين في القضية.

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