قرار بإيقاف تعامل إدارات البريقة بالفاكس

اجتمع مدير إدارة التخطيط والمشروعات في شركة البريقة أمين خالد مع مدير إدارة منطقة بنغازي وطبرق وعدد من مديري الإدارات بالإضافة إلى مدير منطقة البريقة والسرير.

وتابع خالد خلال الاجتماع عمل الشركة في المنطقة الوسطى والشرقية وتحديد آلية العمل على إصدار التقارير اليومية الخاصة بتوحيد منظومة البيانات وإقفال حساب المبيعات يوميا.

كما قدم مدير إدارة التخطيط طلبا لجميع الفروع بإيقاف التعامل عبر الفاكس إلا في حالات الضرورة والاعتماد على الطريقة الإلكترونية.

وشدد خالد على أهمية إعداد التقارير اليومية والدورية وإحالتها للإدارة العامة لضمان سير العمل.

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