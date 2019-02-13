اقتصاد

قرار بإيقاف تعامل إدارات البريقة بالفاكس

تم النشر منذُ 7 ساعات
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مصدر الخبر / قناة 218 الليبية
قناة 218 الليبية
مصدر الخبر / قناة 218 الليبية

اجتمع مدير إدارة التخطيط والمشروعات في شركة البريقة أمين خالد مع مدير إدارة منطقة بنغازي وطبرق وعدد من مديري الإدارات بالإضافة إلى مدير منطقة البريقة والسرير.

وتابع خالد خلال الاجتماع عمل الشركة في المنطقة الوسطى والشرقية وتحديد آلية العمل على إصدار التقارير اليومية الخاصة بتوحيد منظومة البيانات وإقفال حساب المبيعات يوميا.

كما قدم مدير إدارة التخطيط طلبا لجميع الفروع بإيقاف التعامل عبر الفاكس إلا في حالات الضرورة والاعتماد على الطريقة الإلكترونية.

وشدد خالد على أهمية إعداد التقارير اليومية والدورية وإحالتها للإدارة العامة لضمان سير العمل.

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عن مصدر الخبر

قناة 218 الليبية

قناة 218 الليبية

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