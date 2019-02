أسعار النفط تتجه للارتفاع مدفوعة بتخفيضات في إنتاج دول «أوبك»

ارتفعت أسعار النفط الخام اليوم الأربعاء مدفوعة بتخفيضات في إنتاج منظمة البلدان المصدرة للبترول “أوبك”، وتوقعات بهبوط مخزونات الخام الأمريكية.

حيث أظهرت بيانات “أوبك”، الثلاثاء خفض إنتاج النفط من جانب الأعضاء بنحو 797 ألف برميل يومياً في يناير 2019، إلى 30.806 مليون برميل يومياً.

هذا وقال معهد البترول الأمريكي أن مخزونات الخام في الولايات المتحدة هبطت بمقدار 998 ألف برميل، في الأسبوع المنتهي في 8 فبراير الجاري.

كما صعدت العقود الآجلة لخام القياس العالمي مزيج برنت تسليم خلال أبريل بنسبة 0.95 بالمئة أو 60 سنتاً إلى 63.01 دولاراً للبرميل.

