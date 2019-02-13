نقابة: التحفظ على مدير المصرف من قبل مكتب النائب العام إجراء كيدي

قالت نقابة العاملين بمصرف الصحارى في طرابلس، إن التحفظ على مدير المصرف الصحاري، من قبل مكتب النائب العام، دون وجه حق ودون أي تحقيقات مبدئية، هو إجراء كيدي لا يصح قانونا.

ودانت النقابة في بيان لها بشدة الإجراءات التعسفية، والتشهير الذي قامت به مؤسستان تعتبران من أساس قيام العدل في ليبيا، هما ديوان المحاسبة الليبي، ومكتب النائب العام، من إيقاف عدد من موظفي المصرف الصحاري عن العمل، وتحفظ النائب العام على مديره.

وأوضحت نقابة الصحاري، أن مدير المصرف امتثل لاستدعاء مكتب النائب العام بشكل طوعي، لثقته الكبيرة في نزاهته ونظافة يده، مما يحاول البعض من المنتهزين وسراق المال العام أن ينسبوه له، لكي يستولوا على هذه المؤسسة التي قامت مؤخراً، وبدأت بالعمل على الطريق الصحيح بعد أن كانت مرتعاً لهم، حسب البيان.

وبينت النقابة أن الجهاز القضائي لم يلتفت للمتهمين الرئيسيين في قضية فرع المايا، ولم يتحفظ النائب العام على مدير الفرع رغم زياراته المتعددة للنائب العام، كما لم يتحفظ على الموظف الذي قام بعملية الاختلاس، والذي لم تستطع النيابة التحفظ عليه حتى هذه اللحظة.

وأكدت النقابة أنها ستحمل ديـوان المحاسبة، كافة المسؤولية القانونية، تجاه التشهير وتسريب المستندات، دون مبررات واضحة.

وطالبت نقابة العاملين بمصرف الصحارى، مجلس إدارة المصرف بعدم إجراء أي تغيير إداري، قد يسبب في انتهاز سراق المال العام لهذا الوضع، والوصول لإدارة المصرف لإكمال مسيرة السرقة ونهب المال العام.

وأعربت نقابة العاملين بالمصرف عن أسفها في انتصار من وصفتهم بالوصوليين والانتهازيين، في زعزعة مؤسسة عريقة كمصرف الصحارى، مؤكدة بذل قصارى جهدها للوقوف مع الحق ومع الإدارة الحالية، طالما لم يثبت تورطها بأي تهمة من التهم المزعومة، حتى لو اضطرت إلى تعليق العمل بالكامل على مستوى المؤسسة.

وكان رئيس ديوان المحاسبة الليبي في طرابلس، خالد شكشك، قد أوقف عددا من موظفي المصرف الصحاري عن العمل احتياطيا، لإهمالهم وتقصيرهم في أداء واجباتهم الوظيفية، وإساءة استعمال سلطاتهم، وإلحاقهم الضرر بالمال العام.

وينص قرار شكشك على إيقاف رئيس مجلس إدارة المصرف الصحاري، محمد ابو خضير، والمدير العام للمصرف، أبوبكر الودان، ومدير إدارة شبكة الفروع بالمصرف، محمد عريبي، ومساعد مدير إدارة الشبكة، حسين العجمي، ومدير فرع الماية بالمصرف، المختار محمود، والموظف بفرع الماية، أيمن صوان.

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