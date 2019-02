مصر توقع اتفاق قرض مع ألمانيا بـ250 مليون دولار

أعلنت مصر، الأربعاء، توقيع اتفاق قرض بقيمة 250 مليون دولار مع ألمانيا، تمثل قيمة الشريحة الثانية لدعم برنامج الإصلاح الاقتصادي والاجتماعي.

وحسب بيان صادر عن وزارة الاستثمار والتعاون الدولي المصرية، فإن ألمانيا تدعم برنامج الإصلاح الذي تنفذه مصر بقيمة 500 مليون دولار على مرحلتين.

كانت مصر وألمانيا، وقعتا اتفاق الشريحة الأولى لدعم برنامج الإصلاح الاقتصادي في أكتوبر 2017.

توصلت مصر لاتفاق مع صندوق النقد الدولي في 2016، لإقراضها مبلغ 12 مليار دولار، مقابل إصلاحات اقتصادية تشمل تحرير سعر صرف الجنيه وخفض الدعم عن الوقود والكهرباء ومياه الشرب، والمواصلات العامة ومترو الأنفاق والاتصالات، وتطبيق ضريبة القيمة المضافة بنسبة 14 بالمئة.

وتسلمت مصر 10 مليارات دولار من إجمالي القرض البالغ قيمته 12 مليار. ولا زالت تنتظر الشريحة الأخيرة من القرض التي تتوقع أن تتم التوقيع عليها يوليو القادم.

وارتفع الدين الخارجي لمصر 15.2 بالمئة إلى 93.130 مليار دولار حتى سبتمبر 2018، مقابل 80.831 مليار دولار في نفس الشهر من 2017، وفقا لبيانات المركزي المصري.

