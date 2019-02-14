أسعار صرف العملات الأجنبية مقابل الدينار الليبي في السوق الموازي اليوم الخميس 14 فبراير 2019

ايوان ليبيا :
سجلت أسعار صرف العملات الأجنبية والعربية مقابل الدينار الليبي في السوق الموازي اليوم الخميس 14 فبراير 2019، خلال اخر تحديث للاسعار القيم الآتية:
|العملة
|سعر البيع
|سعر الشراء
|الدولار الامريكي
|4.355 دينار
|4.345 دينار
|اليورو
|4.92 دينار
|4.84 دينار
|الجنية الاسترليني
|5.45 دينار
|5.37 دينار
|الليرة التركية
|0.820 دينار
|0.740 دينار
|الدينار التونسي
|1.40 دينار
|1.32 دينار
|الجنية المصري
|0.230 دينار
|0.222 دينار
|الدولار الكندي
|3.260 دينار
|3.180 دينار
|الدينار الاردني
|6.00 دينار
|5.92 دينار
يرجى ملاحظة ان الأسعار تختلف من مكان لآخر و من وقت لآخر.
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