العملات الاجنبية تتراجع أمام الدينار بالسوق السوداء

سجلت اسعار العملات الأجنبية في انخفاضها بمستهل تعاملات السوق الموازية أمام الدينار الليبي اليوم الخميس وفقاً لمتداولون بالسوق.

وسجل الدولار الامريكي أمام الدينار تراجعه في تعاملات الخميس وبلغ سعره 4.35 دينار ليبي للبيع, و 4.340 دينار للشراء بفارق نصف قرش عن الاغلاق ليوم امس.

وهبطت العملة الاوروبية الموحدة, اليورو, أمام الدينار وبلغ سعرها 4.915 دينار ليبي .

بدوره انخفض الجنية الاسترليني امام الدينار اليوم وبلغ سعره 5.44 دينار ليبي بفارق قرش عن الاغلاق ليوم امس.

واستقر كسر الذهب لعيار 18 بالسوق الموازية بشكل طفيف ليبلغ سعره 135.5 دينار.

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