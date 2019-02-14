اسعار صرف العملات الاجنبية والذهب مقابل الدينار في السوق السوداء اليوم الخميس 14/02/2019

هبط سعر صرف الدولار مقابل الدينار الليبي في السوق الموازي اليوم الخميس 14 فبراير 2018 بشكل طفيف في تعاملات السوق السوداء وبلغ سعر الدولار اليوم 4.35 دينار.

ووفقا لمتعاملين ومتداولون فقد تراجع اليورو الاوروبي مقابل الدينار الليبي بشكل طفيف في مستهل تعاملات السوق الموازي اليومية وبلغ سعره اليوم 4.915 دينار.

بدوره شهد سعر الجنيه الاسترليني مقابل الدينار الليبى هبوطه خلال مستهل التعاملات للسوق الموازية وبلغ سعره اليوم 5.440 دينار.

وفيما يلي اخر اسعار العملات مقابل الدينار بالسوق الموازي اليوم تحديث3

العملة سعر البيع سعر الشراء الدولار الامريكي 4.350 دينار 4.340 دينار اليورو 4.90 دينار 4.82 دينار الجنية الاسترليني 5.42 دينار 5.34 دينار الليرة التركية 0.815 دينار 0.735 دينار الدينار التونسي 1.40 دينار 1.32 دينار الجنية المصري 0.228 دينار 0.220 دينار الدولار الكندي 3.250 دينار 3.170 دينار الدينار الاردني 5.98 دينار 5.90 دينار

> اخر اسعار الذهب والفضة

سعر كسر الذهب عيار 18 = 134.5 دينار

سعر كسر الذهب عيار 21 = 157 دينار

سعر كسر الذهب عيار 24 = 169.3 دينار

كسر الفضة = 1.70 دينار

> اخر اسعار الصكوك

حوالة دبي “دولار” 4.365 دينار

بطاقات الفيزا 500 دولار = 3.70 دينار كاش

بطاقات الفيزا 10000 دولار = 3.90 دينار

دولار بالشيك المصدق 4.55 دينار ليبي

يرجى ملاحظة ان الأسعار تختلف من مكان لآخر و من وقت لآخر ” ويتم تحديث الاسعار دورياً في حال تغيرت”.