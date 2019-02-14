التكوري يوضح حقيقة “موعد تشغيل محطة أوباري”

نفى رئيس دائرة الإعلام بالشركة العامة للكهرباء محمد التكوري في تصريحات لـ218 الأخبار المتداولة حول تشغيل محطة أوباري في فبراير الجاري.

وأكد التكوري أن عملية التشغيل بحاجة إلى عودة الشركة المسؤولة عن المشروع أولاً، مُشيراً إلى أن خط الغاز المغذي للمحطة لم يتم العمل عليه حتى الآن، وأن مسألة التشغيل ليست بالسهلة كما يتصورها البعض.

يُذكر أن تكلفة مشروع محطة أوباري بلغت 450 مليون دينار وأن مستوى الإنجاز فيه وصل إلى 98%، وتوقف العمل في المحطة بعد تكرار عمليات خطف الموظفين وعمليات سرقة طالت البنية التحتية للمحطة خلال السنوات الماضية.

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