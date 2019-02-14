استئناف أعمال صيانة مطار طرابلس الدولي

أعلنت وزارة المواصلات في حكومة الوفاق الوطني عن عودة العمل الفعلي على استكمال محطتي الركاب الخاصة بالرحلات المحلية والدولية بمطار طرابلس في مطلع فبراير الجاري.

وبحسب الوزارة فإن العمل توقف أكثر من مرة منذ العام الماضي بسبب الحالة الأمنية التي مرت بها منطقة جنوب طرابلس.

وكانت وزارة المواصلات قد أعلنت أكثر من مرة عن إنشاء صالات ركاب وافتتاح متكرر لمطار طرابلس الدولي الذي سبق وأن تعرض لإصابة مُتكررة نتيجة اشتباكات مُسلحة اندلعت في محيطه.

وأشارت الوزارة في بيان لها إلى أن هذه الخطوة جاءت بالتنسيق مع وزارة الداخلية التابعة لحكومة الوفاق الوطني، التي تكفلت بدورها بمهام تأمين المطار والمناطق المحيطة به.

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