الكبير يبحث “التعاون المصرفي” مع دول الاتحاد الأوروبي

اجتمع محافظ مصرف ليبيا المركزي الصديق الكبير، أمس الأربعاء، مع رئيس البعثة الأوروبية في ليبيا الن بوجيا، لبحث أبرز ملفات التعاون بين الجانبين وإمكانية تطويرها.

وناقش الكبير مع رئيس البعثة خلال الاجتماع الذي عقد في فرع المصرف في طرابلس آليات تعزيز التعاون المشترك مع دول الاتحاد الأوروبي فيما يخص عمل القطاع المصرفي، وتطويره.

وتطرق الكبير خلال اللقاء إلى دور مصرف ليبيا المركزي في تنفيذ خطة الإصلاحات الاقتصادية التي اعتُمدت من قبل المجلس الرئاسي في سبتمبر الماضي، والذي أقرّ بدوره رسما على بيع النقد الأجنبي في ذات التوقيت.

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