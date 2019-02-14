زليتن تسعى لتنشيط القطاع الصناعي

تواصل مدينة زليتن العمل على تنشيط القطاع الصناعي في البلدية، وبرز هذا عندما افتتح مصنع الشركة الأهلية للإسمنت خط إنتاج جديدا بقدرة مليون طن سنويا بحضور وزير الاقتصاد في حكومة الوفاق علي العيساوي وعمداء بلديات كل من زليتن والخمس ومصراتة.

واستغرق افتتاح خط الإنتاج الجديد ثلاثة أشهر من العمل المتواصل بعناصر وطنية وسط غياب الشركات الأجنبية التي غادرت البلاد نتيجة الوضع الأمني.

ومن شأن الخط الجديد تغطية حاجة السوق الليبية التي كانت تغطى أحيانا من الدول المجاورة وسط منافسة في الأسعار التي من المتوقع أن تنخفض بالتزامن مع وفرة المعروض.

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