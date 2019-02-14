اقتصاد

“المركزي” ينشر بيانات إحصائية لـ53 عاما مضت

تم النشر منذُ 2 ساعتين
اضف تعليقاً
مصدر الخبر / قناة 218 الليبية
قناة 218 الليبية
مصدر الخبر / قناة 218 الليبية

نشر مصرف ليبيا المركزي في طرابلس، اليوم الخميس، الإحصاءات النقدية عن الفترة ما بين 1966 و2017.

وتضمنت نشرة الإحصاءات 161 ورقة جاءت فيها الأصول والخصوم المصرفية بالإضافة إلى كشف بالقروض والتسهيلات، وأسعار صرف الدينار الليبي، وميزان المدفوعات للدولة، كما تطرقت نشرة الإحصاءات إلى مقاصة الصكوك بين المصارف التجارية.

واعتاد مصرف ليبيا المركزي في طرابلس نشر البيانات الاقتصادية الخاصة  بالفترة” الربع سنوية” على مراحل وكان آخرها تقرير الربع الثالث من العام الماضي الذي نشره في نوفمبر 2018، لكنه لم ينشر حتى اللحظة التقرير السنوي للعام الماضي كاملا والذي من المنتظر أن يشهد تحسنا في إطار معدلات التضخم وارتفاع أسعار السلع بعد تنفيذ الإصلاحات الاقتصادية.

يمكنك ايضا قراءة الخبر في المصدر من قناة 218 الليبية

عن مصدر الخبر

قناة 218 الليبية

قناة 218 الليبية

شاهد جميع الاخبار المنشورة من هذا المصدر

قد يعجبــــك أيضـــاً

أضف تعليقـك