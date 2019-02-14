“المركزي” ينشر بيانات إحصائية لـ53 عاما مضت

نشر مصرف ليبيا المركزي في طرابلس، اليوم الخميس، الإحصاءات النقدية عن الفترة ما بين 1966 و2017.

وتضمنت نشرة الإحصاءات 161 ورقة جاءت فيها الأصول والخصوم المصرفية بالإضافة إلى كشف بالقروض والتسهيلات، وأسعار صرف الدينار الليبي، وميزان المدفوعات للدولة، كما تطرقت نشرة الإحصاءات إلى مقاصة الصكوك بين المصارف التجارية.

واعتاد مصرف ليبيا المركزي في طرابلس نشر البيانات الاقتصادية الخاصة بالفترة” الربع سنوية” على مراحل وكان آخرها تقرير الربع الثالث من العام الماضي الذي نشره في نوفمبر 2018، لكنه لم ينشر حتى اللحظة التقرير السنوي للعام الماضي كاملا والذي من المنتظر أن يشهد تحسنا في إطار معدلات التضخم وارتفاع أسعار السلع بعد تنفيذ الإصلاحات الاقتصادية.

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