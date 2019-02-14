ليبيا بالقائمة الأوروبية السوداء لغسيل الأموال

أضافت المفوضية الأوروبية الأربعاء ليبيا إلى القائمة السوداء في ملف غسيل الأموال، حيث ضمت القائمة 23 دولة بينها العراق واليمن وإيران وباكستان وبنما.

وشدد الاتحاد الأوروبي على أهمية مراجعة وفحص المدفوعات المتعلقة بالمؤسسات الليبية باعتبارها من ضمن القائمة السوداء.

وكانت اللجنة الوطنية لمكافحة غسيل الأموال وتمويل الإرهاب في ليبيا قد اعتمدت في أكتوبر نوفمبر الماضي الخطة الاستراتيجية الوطنية لمكافحة غسيل الأموال برئاسة محافظ المصرف المركزي الصديق الكبير.

وكان ديوان المحاسبة الليبي قد رصد في تقاريره السابقة التي تجاوزات عدد صفحاتها أكثر من 3 آلاف ورقة خلال الفترة ما بين 2012 و2017، عددا من المخالفات المالية والإدارية وكان يطالب فيها المركزي بالتوجه أكثر لتطبيق معايير الحوكمة والشفافية تفاديا للمخالفات من بينها غسيل الأموال، خاصة أن الكبير يترأس منصب المحافظ ورئيس اللجنة الوطنية لمكافحة غسيل الأموال وتمويل الإرهاب.

يمكنك ايضا قراءة الخبر في المصدر من قناة 218 الليبية