تقرير: الشرق الأوسط بحاجة لـ”ثورة” طيران

تقرير| 218

يعد الشرق الأوسط نقطة رئيسية للعديد من شركات الطيران المهمة في المنطقة لما تلعبه بعض الوجهات من دور هام بتطور الاقتصاد، كدبي وأبوظبي، لزيادة عدد الرحلات الجوية إلى المنطقة سواء كانت بقصد السياحة أو العمل كونها تتمتع بموقع جغرافي يتيح ربط الأسواق المتنامية في آسيا وأوروبا وإفريقيا

وفي تقرير حديث صادر عن شركة “بوينج” خلال مؤتمر الشرق الأوسط لصيانة وإصلاح وتجديد الطائرات، كشف عن حاجة منطقة الشرق الأوسط لخدمات طيران بقيمة تصل إلى 745 مليار دولار خلال الأعوام العشرين المقبلة.

وأشار التقرير إلى أن سوق الخدمات سيكون مدفوعا إلى حد كبير بالطلب على ما يقرب من 3 آلاف طائرة تجارية جديدة أي أكثر من 3 أضعاف حجم الأسطول الحالي.

وستستحوذ المنطقة على أكثر من 8 في المئة من الطلب العالمي على خدمات الطيران وستكون المنطقة بحاجة إلى حوالي 218 ألف موظف جديد على مدى السنوات العشرين القادمة، مقسمين إلى 60 ألف طيار، و63 ألف فني، و95 ألفا من أفراد طاقم الطائرة، وهذا وحده كفيل محفز للأجيال القادمة بالاتجاه نحو دراسة التخصصات المتعلقة بالطيران ما قد يعزز هذا المجال في الوطن العربي إلى جانب إظهار مواطن الإبداع وضمان توفير فرص عمل جيدة لهم.

وما تزال شركة بوينغ للخدمات العالمية تواصل التفوق على معدل نمو سوق خدمات الطيران بنسبة 3.5 في المئة، وهي دائما متاحة لتوسيع محفظة حلولها لتلبية احتياجات زبائنها.

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