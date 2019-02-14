الليبي حمودة رئيسا فخريا لتجمع مديري مصارف أفريقيا

كرّم تجمع المديرين العامين للمصارف والمؤسسات المالية الأفريقية، المصرفي الليبي محمود حمودة، بتنصيبه رئيسا فخريا للتجمع.

جاء ذلك خلال حفل أقامه التجمع يومي 7 و8 فبراير في لومي عاصمة جمهورية توغو، بناسبة حلول الذكرى الـ30 لتأسيسه.

يُشار إلى أن المصرفي الليبي محمود حمودة ترأس تجمع المديرين العامين للمصارف والمؤسسات المالية الأفريقية في العام 2002، وفي الوقت ذاته كان يشغل منصب رئيس لاتحاد مصارف غرب أفريقيا FAPBEF.

وانعقد الملتقى بحضور مصرفيين بلغ عددهم زهاء 120، من دولة تابعة لمنطقتي الاتحاد النقدي لدول غرب أفريقيا (UMOA) والاتحاد النقدي لدول وسط أفريقيا ( CEMAC ) .

ويحمل حمودة شهادة الماجستير في المصارف والمالية من باريس، قبل أن يتسلّم إدارة 4 مصارف في بوركينا فاسو والجزائر وليبيا، كما شغل مناصب في مجالس إدارات بقطاعات مصرفة واستثمارية بعدة دول افريقية.

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