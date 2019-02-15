اقتصاد

أسعار صرف العملات الأجنبية مقابل الدينار الليبي في السوق الموازي اليوم الجمعة 15 فبراير 2019

تم النشر منذُ 1 ساعة
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مصدر الخبر / ايوان ليبيا
ايوان ليبيا
مصدر الخبر / ايوان ليبيا

ايوان ليبيا :

سجلت أسعار صرف العملات الأجنبية مقابل الدينار الليبي في السوق الموازي اليوم الجمعة 15 فبراير 2019، الساعة 10:00 القيم الآتية:

أسعار العملات في ليبيا بالسوق الموازي 
العملة سعر البيع سعر الشراء
الدولار الامريكي 4.350 دينار 4.340 دينار
اليورو 4.90 دينار 4.82 دينار
الجنية الاسترليني 5.42 دينار 5.34 دينار
الليرة التركية 0.815 دينار 0.735 دينار
الدينار التونسي 1.40 دينار 1.32 دينار
الجنية المصري 0.228 دينار 0.220 دينار
الدولار الكندي 3.250 دينار 3.170 دينار
الدينار الاردني 5.98 دينار 5.90 دينار

يرجى ملاحظة ان الأسعار تختلف من مكان لآخر و من وقت لآخر.

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ايوان ليبيا

ايوان ليبيا

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