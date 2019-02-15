ايوان ليبيا :
سجلت أسعار صرف العملات الأجنبية مقابل الدينار الليبي في السوق الموازي اليوم الجمعة 15 فبراير 2019، الساعة 10:00 القيم الآتية:
|العملة
|سعر البيع
|سعر الشراء
|الدولار الامريكي
|4.350 دينار
|4.340 دينار
|اليورو
|4.90 دينار
|4.82 دينار
|الجنية الاسترليني
|5.42 دينار
|5.34 دينار
|الليرة التركية
|0.815 دينار
|0.735 دينار
|الدينار التونسي
|1.40 دينار
|1.32 دينار
|الجنية المصري
|0.228 دينار
|0.220 دينار
|الدولار الكندي
|3.250 دينار
|3.170 دينار
|الدينار الاردني
|5.98 دينار
|5.90 دينار
يرجى ملاحظة ان الأسعار تختلف من مكان لآخر و من وقت لآخر.
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