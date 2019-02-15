النفط يُحلق فوق “مستوى جديد”.. للمرة الأولى

218TV|خاص

سجّل سعر سعر نفط خام برنت في تعاملات مبكرة اليوم الجمعة مستوى جديداً هو الأول من نوعه منذ بداية العام الحالي، إذ تخطى حاجز 65 دولاراً، وهو السعر الذي لم يصل إليه طيلة الستين يوما الماضية، في ظل غموض المستوى الجديد الذي قد يصل إليه سعر برميل النفط الذي شهدت أسعاره تذبذبا لافتا طيلة الأسابيع القليلة الماضية، خصوصا مع سريان عقوبات دولية ضد صادرات النفط الإيراني، والإبقاء على “استثناءات محددة” لعمليات بيع نفط إيران حتى نهايو شهر مارس المقبل.

وتتوقع أوساط دولية متعاملة بالنفط أن يأخذ سعر برميل النفط خلال الفترة المقبلة اتجاها صعودياً يعود معها لمستوى أكثر من 75 دولاراً، خصوصا مع انتهاء فترة استثناءات بيع النفط الإيراني، وصمود اتفاق الدول المنتجة للنفط “أوبك” القاضي بخفض مستويات الإنتاج لدول المنظمة، وموافقة روسيا.

وإلى جانب اتفاق أوبك، ودخول النفط الإيراني في مرحلة التوقف شبه التام لصادراته الشهر المقبل، فإن الأزمة السياسية في فنزويلا قد تضغط هي الأخرى على سعر برميل النفط، خصوصا إذا ما حصل أي تعطيل لصادرات النفط الفنزويلية، في حال وقعت مواجهات عسكرية، أو تدخل دولي، وسط مخاوف من عقوبات دولية قد تُفْرض على النفط الفنزويلي لإجبار الرئيس نيكولاس مادورو على البقاء في السلطة، في ظل إصرار رئيس البرلمان خوان غوايدو على أن يكون هو الرئيس الانتقالي لفنزويلا حيث يحظى باعتراف عدد كبير من الدول حول العالم.

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