ارتفاع طفيف لأسعار الذهب بـ 0.1%

(رويترز) – ارتفعت اسعار الذهب في تعاملات اليوم الجمعة وبشكل طفيف في ظل ترقب المستثمرين لإشارات على تحقيق تقدم في المباحثات التجارية بين الولايات المتحدة والصين.

وارتفع الذهب 0.1 بالمئة إلى 1313.66 دولار للأوقية (الأونصة) بحلول الساعة 0722 بتوقيت جرينتش، بينما زاد في العقود الأمريكية الآجلة 0.2 بالمئة مسجلا 1316.90 دولار للأوقية.

وتلقى المعدن الاصفر بعض الدعم من مخاوف بشأن تباطؤ عالمي في أعقاب بيانات اقتصادية سيئة من الولايات المتحدة والصين.

ومن بين المعادن النفيسة الأخرى، هبط البلاديوم 0.1 بالمئة إلى 1413.50 دولار للأوقية.

وانخفضت الفضة 0.1 بالمئة إلى 15.61 دولار للأوقية. ونزل البلاتين 0.2 بالمئة إلى 784.25 دولار للأوقية.

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