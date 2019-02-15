الدولار الامريكي يتعافى من هبوطه في تعاملات الجمعة

لندن (رويترز) – استطاع الدولار الامريكي من التعافي من هبوط تعرض له يوم امس الخميس ليعاود الارتفاع في تعاملات الجمعة, وحققت عملات الملاذ الآمن، بما في ذلك الين الياباني، مكاسب يوم الجمعة بعد بيانات ضعيفة لمبيعات التجزئة في الولايات المتحدة.

ويظل ارتفاع الدولار الامريكي حذرا مع ترقب فيه السوق تطورات مباحثات التجارة بين واشنطن وبكين.

وظل الدولار قويا، وارتفع 0.2 % إلى 97.1 مقابل سلة عملات كبرى. وكانت العملة الأمريكية هبطت يوم الخميس عندما أشار ضعف مبيعات التجزئة في الولايات المتحدة إلى تباطؤ حاد في النشاط الاقتصادي في نهاية عام 2018.

وانخفض اليورو 0.2 % إلى 1.1274 دولار.

وتتجه العملة الأوروبية الموحدة إلى تسجيل خسائر للأسبوع الثاني، وهي منخفضة 1.7 بالمئة منذ بداية العام بفضل بيانات أضعف من التوقعات في منطقة اليورو.

واستقر الجنيه الاسترليني عند 1.28 دولار.

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