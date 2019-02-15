“اقتصاد المؤقتة” تبحث دور بريطانيا في إعادة الإعمار

ناقش وكيل وزارة الاقتصاد والصناعة بحكومة الوفاق، فتحي اونيس، العلاقات الاقتصادية بين كل من ليبيا وبريطانيا مع القائم بالأعمال بالسفارة البريطانية في ليبيا خلال لقاء جمعهما أمس الخميس.

وتناولت نقاشات الاجتماع جُملة من جوانب التعاون الاقتصادي بين البلدين، من ضمنها آليات التنسيق لمساهمة الشركات البريطانية بمشاريع إعادة الإعمار في ليبيا.

ومن جهته أكد المكتب الإعلامي لوزارة الاقتصاد أن اللقاء خصص للتباحث حول دور المملكة المتحدة في دعم ليبيا خاصة في مجال المشروعات الصغرى والمتوسطة.

كما ناقش وكيل الوزارة مع القائم بالأعمال سُبل مساهمة الشركات البريطانية في تنفيذ بعض المشاريع الليبية، وتسهيل حصول المواطنين ورجال الأعمال الليبيين على تأشيرة الدخول إلى بريطانيا.

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