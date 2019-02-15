سيولة بـ70 مليون دينار لمصارف جبل نفوسة

كشف مصرف ليبيا المركزي في طرابلس عن قيمة الإرساليات من السيولة النقدية التي خصصها في شهر فبراير الماضي لعدد من المصارف التجارية بجبل نفوسة.

وبحسب الإعلان فقد أرسل المصرف المركزي ثمانية وعشرين مليون دينار إلى 10 فروع من مصرف الوحدة، وخصص من إجمالي القيمة 28 مليون دينار إلى 8 فروع لمصرف شمال أفريقيا.

وأوضحت البيانات أن فرع مصرف الصحارى استلم 4 ملايين دينار في منطقة العربان، وكان نصيب فروع مصرف التجاري الوطني في الجبل الغربي 30 مليون دينار.

كما كشفت إحصائيات مصرف ليبيا المركزي أن فروع مصرف الجمهورية بالمنطقة قد استلمت شحنات سيولة بقيمة 80 مليون دينار.

يُشار إلى أن أغلب مناطق جبل نفوسة تشهد أزمة مالية خانقة كغيرها من المناطق الليبية، والتي استمرت حتى بعد اعتماد المجلس الرئاسي لخطة الإصلاحات الاقتصادية.

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