اقتصاد

سيولة بـ70 مليون دينار لمصارف جبل نفوسة

تم النشر منذُ 1 ساعة
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مصدر الخبر / قناة 218 الليبية
قناة 218 الليبية
مصدر الخبر / قناة 218 الليبية

كشف مصرف ليبيا المركزي في طرابلس عن قيمة الإرساليات من السيولة النقدية التي خصصها في شهر فبراير الماضي لعدد من المصارف التجارية بجبل نفوسة.

وبحسب الإعلان فقد أرسل المصرف المركزي ثمانية وعشرين مليون دينار إلى 10 فروع من مصرف الوحدة، وخصص من إجمالي القيمة 28 مليون دينار إلى 8 فروع لمصرف شمال أفريقيا.

وأوضحت البيانات أن فرع مصرف الصحارى استلم 4 ملايين دينار في منطقة العربان، وكان نصيب فروع مصرف التجاري الوطني في الجبل الغربي 30 مليون دينار.

كما كشفت إحصائيات مصرف ليبيا المركزي أن فروع مصرف الجمهورية بالمنطقة قد استلمت شحنات سيولة بقيمة 80 مليون دينار.

يُشار إلى أن أغلب مناطق جبل نفوسة تشهد أزمة مالية خانقة كغيرها من المناطق الليبية، والتي استمرت حتى بعد اعتماد المجلس الرئاسي لخطة الإصلاحات الاقتصادية.

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عن مصدر الخبر

قناة 218 الليبية

قناة 218 الليبية

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