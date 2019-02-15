أرامكو تؤكد استمرار العمل بحقل السفانية بشكل طبيعي

نفت شركة النفط السعودية “أرامكو” في بيان رسمي لها اليوم، إغلاق حقل السفانية البحري، مضيفةً أن جميع منشآتها وعملياتها، بما فيها حقل السفانية البحري، آمنة، والعمل يسير بها بشكل طبيعي.

وجاء نفي المؤسسة بعد أن نقلت وكالة “رويترز” أنباء بأن السعودية أغلقت جزئيا حقل السفانية البحري للنفط ، إثر تلف كابل كهرباء رئيسي تسبب فيه حادث.

ويعدُّ السفانية أكبر حقل نفط بحري في العالم، اكتُشف عام 1951 ويقع على بعد 265 كم شمال مقرات شركة “أرامكو” في الظهران السعودية. ويصل إنتاجه إلى أكثر من 1.2 مليون برميل من أصل نحو 10.5 مليون برميل تنتجها السعودية يوميا.

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