اقتصاد

اجتماع الهيئة الرقابية لمناقشة تقارير الربع الأول 2019

تم النشر منذُ 1 ساعة
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مصدر الخبر / قناة 218 الليبية
قناة 218 الليبية
مصدر الخبر / قناة 218 الليبية

اجتمع وكيل هيئة الرقابة الإدارية المكلَّف بالسادة أعضاء لجنة التقرير السنوي 2018 لمناقشة تقارير الربع الأول لسنة 2019، ووضع آلية لتجميعها من الإدارات والفروع التابعة للهيئة بشكل مصوّب ودقيق.

وتناول الاجتماع أيضا عدة ملاحظات هامة حول الآلية المتبعة لإنجاز التقرير بصورة تتسم بالدقة والشفافية العالية، وتحديد موعد لإعلانه، ومتابعة اللجان الخاصة بإنجاز التقارير لإتمامها في موعدها المحدد.

الوكيل المكلف أكّد ضرورة مراعاة السرعة في الأداء وإنجاز المهام المتعلقة بالإعداد والنشر في الوقت المحدد وفق ما تم الاتفاق عليه لتنفيذ خطة 2019.

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عن مصدر الخبر

قناة 218 الليبية

قناة 218 الليبية

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