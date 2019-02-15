وصول قافلة من السلع التموينية إلى سبها من الحكومة المؤقتة

قام مكتب مراقبة الأقتصاد بسبها بالتنسيق مع فرع صندوق موازنة الأسعار بالمنطقة الجنوبية يوم أمس الخميس بالبدء بتوزيع كميات السلع التموينية والتي تقدر بعدد 82 شاحنة قامت بإرسالها الحكومة المؤقتة .

وذكر عبدالباسط أبوجناح مدير مكتب مراقبة اقتصاد سبها بأن الشاحنات التي وصلت من مدينة بنغازي إلى سبها محملة بالزيت والطماطم والدقيق والسكر والأرز تم الشروع بتوزيع الحصص على منطقة الشاطي وسبها وسيتم إيصال باقي الكميات المخصصة على مناطق البوانيس وأوباري ومرزق وغات خلال اليومين القادمين.

كما نوه أبوجناح بأن هذه السلع ستصل إلى الجمعيات التعاونية الإستهلاكية لتوزيعها مجانا على المواطنين ومن يخالف ذلك سيعرض نفسه للمسألة القانونية .

ودعا أبوجناح المواطنين التعاون في الإبلاغ عن أي جمعية تقوم ببيع السلع للمواطنين بمقابل .

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