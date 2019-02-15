مباركًا انتصارات الجيش.. اتحاد عمال النفط والغاز يشدد على ضرورة إبعاد النفط عن التجاذبات سياسية

أخبار ليبيا 24 – خاص

بارك الاتحاد العام لعمال النفط والغاز، الانتصارات التي حققها الجيش الوطني لتطهير الجنوب من العصابات التشادية والمليشيات الإرهابية التي مارست الإرهاب والابتزاز والخطف وسرقة مقدرات وثروات الوطن والتحكم فيها.

وذكر الاتحاد في بيان له – تحصلت “أخبار ليبيا 24” على نسخة منه – أن عملية تطهير الجنوب وتحريره من العصابات عمل وطني يسجل بأحرف من نور ونار في تاريخ ليبيا لدعم الاستقرار.

وأكد البيان، دعم الاتحاد العام لعمال النفط والغاز، الدائم والأكيد للقيادة العامة في القضاء على الإرهاب والجريمة والابتزاز وإعادة تشغيل حقولنا النفطية المخطوفة بعد أن يتم توفير بيئة عمل آمنة ومناسبة للعاملين بها.

وشدد الاتحاد على ضرورة إبعاد المؤسسة الوطنية للنفط وشركاتها عن أي تجاذبات سياسية قد تضر بها كونها أهم وأخطر مؤسسة اقتصادية تمس حياة ومستقبل الليبيين.

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