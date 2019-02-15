مصراتة تختتم فعاليات المهرجان العائلي للتسوق

يُختتم اليوم في مدينة مصراتة أعمال الدورة الثانية من المهرجان العائلي للتسوق الذي استمر على مدار 8 أيام.

وشهد المهرجان مشاركة واسعة من أصحاب الأسواق والعلامات التجارية عبر وكالاتها في مدينة مصراتة وبحضور عدد كبير من زوار المهرجان.

وشهد مهرجان مصراتة العائلي للتسوق تخفيضات كبيرة على أسعار السلع والبضائع تحت رعاية غرفة التجارة والصناعة والزراعة في المدينة ومشاركين ورعاة آخرين.

وقامت اللجنة المسؤولة عن تنظيم المهرجان بتجهيز فنادق وشقق فندقية بسعة 1000 سرير لاستقبال ضيوف المهرجان والمُشاركين فيه.

ويرى المُهتمون بالشأن الاقتصادي للمهرجان دورا في الدفع بالحركة التجارية بمدينة مصراتة التي تضم مصانع واستثمارات تجارية كبيرة.

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