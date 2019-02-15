برنت يرتفع لأعلى مستوى هذا العام ويتجاوز 65 دولارا

ارتفعت أسعار خام القياس العالمي مزيج برنت،

الجمعة، إلى 65.10 دولارا للبرميل، ليسجل أعلى مستوياته في عام 2019.

وعزت وكالة رويترز أسباب الارتفاع إلى تخفيض

الإنتاج الذي تقوده منظمة أوبك، والإغلاق الجزئي لأكبر حقل نفطي بحري في السعودية،

مضيفة أن برنت يقارب أعلى مستوى له في الأشهر الثلاثة السابقة، ويتجه إلى تحقيق

مكسب أسبوعي يزيد بنسبة 4.5% عن الأسبوع السابق.

وتعدّ ليبيا من أكثر بلدان العالم تصديرا لخام

برنت، الذي يشهد تذبذبا في أسعاره بين انخفاض وارتفاع؛ لعدم استقرار الوضع السياسي

والأمني في عدة دول.

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