المصارف التجارية توضح حقيقة اصدار طبعة جديدة للدينار

كشف عدد من المسؤولين المصرفيين أنهم لا يعلمون شيئاً عن الفئة الجديدة وأن مصرف ليبيا المركزي لم يعلن عنها وفقاً لتصريحات نشرتها قناة 218.

وتداول نشطاء على مواقع التواصل الاجتماعي صورة قيل إنها لإصدار جديد من العملة الليبية من فئة الدينار ينوي المركزي توزيعها على المصارف التجارية بغرض تداولها.

وقال رئيس مجلس إدارة مصرف السراي نعمان البوري بحسب القناة إن إدارته لم تستلم أي إشعار بخصوص ما تم تداوله عبر مواقع التواصل الاجتماعي.

ومن جهته نفى رئيس مكتب التواصل في مصرف الصحارى علمه بأمر الطبعة الجديدة للدينار، وشدد أن الصحارى لم يستلم أي إشعار بالخصوص، فيما لم ينف المصرف المركزي حتى اللحظة أو يؤكد صحة الصورة المتداولة.

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