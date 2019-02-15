وزير اقتصاد الوفاق يفتتح خط الإنتاج الثاني بمصنع زليتن للأسمنت

افتتح وزير الاقتصاد والصناعة في حكومة الوفاق الوطني، علي العيساوي، أمس الخميس، خط الإنتاج الثاني بمصنع زليتن، بطاقة إنتاجية تقدر بمليون طن سنويا.

وأوضحت وزارة الاقتصاد في صفحتها على موقع التواصل الاجتماعي فيس بوك، أن الطاقة الإجمالية سيرتفع إنتاجها من الأسمنت لأول مرة إلى 4.3 مليون طن سنويا.

وقال العيساوي، إن افتتاح خط الإنتاج الثاني بمصنع الإسمنت، ينبغي أن يكون بداية النهوض بالتنمية الصناعية في البلاد، وتوفير فرص عمل للشباب.

وعبر وزير الاقتصاد عن امتنانه لإدارة وعمال الشركة الأهلية للإسمنت، على مجهوداتهم التي أثمرت في استكمال وتشغيل الخط الثاني لمصنع الإسمنت، بالتعاون مع جهود المجلس البلدي زليتن، الذي وفر المناخ الملائم لاستكمال الشركة التركية لهذا المشروع.

وحضر افتتاح خط الإنتاج الثاني بالمصنع، عمداء بلديات زليتن ومصراتة ومسلاتة، إضافة الي رئيس مجلس ادارة شركة الحديد والصلب، بمدينة مصراتة، و رئيس مجلس إدارة الشركة الصناعية القابضة.

يمكنك ايضا قراءة الخبر في المصدر من موقع ليبيا الخبر