ايوان ليبيا :

سجلت أسعار صرف العملات الأجنبية مقابل الدينار الليبي في السوق الموازي اليوم السبت 16 فبراير 2019، الساعة 10:00 القيم الآتية:

العملة سعر البيع سعر الشراء الدولار الامريكي 4.350 دينار 4.340 دينار اليورو 4.90 دينار 4.82 دينار الجنية الاسترليني 5.42 دينار 5.34 دينار الليرة التركية 0.815 دينار 0.735 دينار الدينار التونسي 1.40 دينار 1.32 دينار الجنية المصري 0.228 دينار 0.220 دينار الدولار الكندي 3.250 دينار 3.170 دينار الدينار الاردني 5.98 دينار 5.90 دينار

يرجى ملاحظة ان الأسعار تختلف من مكان لآخر و من وقت لآخر.

يمكنك ايضا قراءة الخبر في المصدر من صحيفة ايوان ليبيا