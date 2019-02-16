ترافيجورا توقف تجارة النفط مع فنزويلا

جنيف-العنوان

قال مصدر مطلع إن شركة ترافيجورا العالمية لتجارة السلع الأولية قررت وقف تجارة النفط مع فنزويلا بسبب العقوبات الأمريكية على القطاع النفطي في البلد العضو بمنظمة أوبك.

ويوجه القرار ضربة إلى كراكاس لأن الشركة التي مقرها سويسرا لديها ترتيب قائم منذ وقت طويل مع شركة النفط الفنزويلية المملوكة للدولة (بدفسا) لأخذ الخام الفنزويلي في مقابل إمداد البلد الواقع في أمريكا الجنوبية بمنتجات مكررة.

وفرضت واشنطن عقوبات جديدة على بدفسا الشهر الماضي لقطع مصدر رئيسي للإيرادات للرئيس الفنزويلي نيكولاس مادورو.

وجاءت هذه الخطوة بعد أن استند رئيس الكونجوس خوان جوايدو إلى مواد في الدستور ليعلن نفسه رئيسا مؤقتا للبلاد، مجادلا بأن إعادة انتخاب مادورو العام الماضي كانت صورية.

ووفقا لوثائق لبدفسا اطلعت عليها رويترز فإن ترافيجورا أخذت بشكل مباشر 34 ألف برميل يوميا من الخام والمنتجات النفطية من فنزويلا العام الماضي وأعادت بيع معظمها إلى مصاف نفطية أمريكية وصينية.

وقال المصدر إن ترافيجورا ستوقف النشاط مع بدفسا بعد الانتهاء من عدد صغير من الصفقات التي جرى إبرامها بالفعل.

المصدر-وكالات

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