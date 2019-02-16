المعدن الأصفر ينهي الأسبوع على مكاسب صغيرة

ارتفعت أسعار الذهب إلى أعلى مستوياتها في أسبوعينن بينما سجل البلاديوم مجددا أعلى مستوى له على الإطلاق بدعم من نقص مستمر في المعروض.

وصعد الذهب في المعاملات الفورية 0.7 % إلى 1321.38 دولار للأوقية (الأونصة) في أواخر جلسة التداول بالسوق الأميركي، وهو أعلى مستوى له منذ أول شهر فبراير.

وارتفعت العقود الأميركية للذهب 0.6% لتبلغ عند التسوية 1322.10 دولار للأوقية.

وصعد البلاديوم 1.2 % إلى 1432 دولارا للأوقية، فيما ارتفع البلاتين 2.5 % إلى 805.00 دولارات للأوقية، كما زادت الفضة1% إلى 15.77 دولار للأوقية.

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