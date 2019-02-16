الدولار يعاود الارتفاع أمام الدينار بالسوق السوداء

تباينت اسعار العملات الأجنبية في مستهل تعاملات السوق الموازية أمام الدينار الليبي اليوم السبت مابين الارتفاع والانخفاض وفقاً لمتداولون بالسوق.

وعاود الدولار الامريكي أمام الدينار ارتفاعه من جديد في تعاملات السبت وبلغ سعره 4.355 دينار ليبي للبيع, و 4.350 دينار للشراء.

واستقرت العملة الاوروبية الموحدة, اليورو, وبلغ سعرها 4.90 دينار ليبي وهو ذات السعر لاغلاق يوم الخميس.

كما استمر سعر الجنية الاسترليني على تراجعه امام الدينار اليوم وبلغ سعره 5.42دينار ليبي وهو ذات السعر لاغلاق يوم الخميس.

وارتفع كسر الذهب لعيار 18 بالسوق الموازية بشكل طفيف ليبلغ سعره 135 دينار.

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